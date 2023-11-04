Следователи обнародовали кадры с допроса подозреваемого в убийстве рязанского пристава

Видео опубликовала пресс-служба СК России в субботу, 4 ноября.

Опубликовано видео с допроса подозреваемого по уголовному делу об убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани, а также с кадрами следственных действий. Видео обнародовала пресс-служба СК России в субботу, 4 ноября.

Напомним, задержанный рассказал, что мотивом убийства стала ревность.

В Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов.

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