Пропавшая в Клепиковском районе пенсионерка скончалась на кладбище

Видимых следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

В Клепиковском районе пропавшая 28 октября 71-летняя пенсионерка была найдена погибшей. В день исчезновения рязанка пошла на кладбище на могилу мужа, сообщает «КП-Рязань».

Ее тело нашли на одной из дорог, ведущих к погосту. Видимых следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК по Рязанской области проводит доследственную проверку.

Напомним, ранее о поисках женщины рассказали волонтеры «Лиза Алерт».