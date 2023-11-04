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Пропавшая в Клепиковском районе пенсионерка скончалась на кладбище
Видимых следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

В Клепиковском районе пропавшая 28 октября 71-летняя пенсионерка была найдена погибшей. В день исчезновения рязанка пошла на кладбище на могилу мужа, сообщает «КП-Рязань».

Ее тело нашли на одной из дорог, ведущих к погосту. Видимых следов смерти криминального характера на теле не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК по Рязанской области проводит доследственную проверку.

Напомним, ранее о поисках женщины рассказали волонтеры «Лиза Алерт».