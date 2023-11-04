Пропавшая в Клепиковском районе пенсионерка погибла

Пропавшая в Клепиковском районе 71-летняя женщина найдена, она погибла. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

Пропавшая в Клепиковском районе 71-летняя женщина найдена, она погибла. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

"На поиск выезжало 16 добровольцев и три кинологических расчета отряда. Было пройдено более 100 км. За все время было получено только одно свидетельство и сразу отработано.

Родственники Евгении Александровны сделали оклейку по деревне Молькино, Туме и другим ближайшим населенным пунктам", — сообщали ранее волонтеры.

Напомним, данных о местонахождении пенсионерки не было с 28 октября.