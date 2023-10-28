В Клепиковском районе пропала 71-летняя женщина
В деревне Молькино Клепиковского района пропала 71-летняя Паламарчук (Жарова) Евгения Александровна. О поисках сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».
В деревне Молькино Клепиковского района пропала 71-летняя Паламарчук (Жарова) Евгения Александровна. О поисках сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».
С 28 октября нет данных о местонахождении пенсионерки.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, серые глаза.
Одежда: темно-синее пальто, платок.
Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: