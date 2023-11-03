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В Рязанской области в ДТП с фурой погибла 25-летняя девушка

В Пронском районе в ДТП с фурой погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в пятницу, 3 ноября, примерно в 13:15, на 69 километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации, 24-летний водитель BMW столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 62-летний житель Волгоградской области. После этого иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в Kia под управлением 56-летнего водителя.

В результате аварии погибла 25-летняя пассажирка BMW. Водитель и трое пассажиров BMW в возрасте 24, 28 и 25 лет получили травмы, их госпитализировали.

По факту аварии полицейские начали проверку.