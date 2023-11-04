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Подозреваемый в убийстве пристава в Рязани рассказал, что нашел оружие в лесу
Задержанный по подозрению в убийстве судебного пристава 44-летний рязанец Сергей Ананикян рассказал, что нашел оружие в лесу. Об этом сообщается в программе «Вести. дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

Задержанный по подозрению в убийстве судебного пристава 44-летний рязанец Сергей Ананикян рассказал, что нашел оружие в лесу. Об этом сообщается в программе «Вести. дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

Сотрудники правоохранительных органов после задержания привезли мужчину в лес, где он якобы нашел автомат Калашникова, из которого позже застрелил Сергея Калужского. Ранее на месте убийства нашли три гильзы калибра 5,45.

Baza сообщает, что Анакинян нашел автомат еще летом 2023 года, когда гулял в лесу недалеко от озера Ореховое.

Подозреваемого удалось задержать спустя двое суток после преступления.

Напомним, в Недостоеве 1 ноября застрелили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Убитый был начальником отделения по взысканию административных штрафов. Задержанный подозреваемый рассказал, что мотивом убийства стала ревность.

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