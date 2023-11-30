В Рязани дали свет на семи улицах, на которых выключали из-за сгоревшей подстанции

В Рязани на семи улицах включили свет. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В 8:50 электричество дали на следующих улицах:

Касимовское шоссе;

Шереметьевский проспект;

Старое село;

улица Новоселов;

улица Зубковой;

улица Большая;

улица Тимакова.

Отмечается, что света пока что только нет на улице Новоселов в домах № 33 корпус 1, 33 корпус 2.

Ранее сообщалось, что в Рязани десятки домов остались без света и отопления из-за сгоревшей подстанции.