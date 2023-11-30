В Рязани дали свет на семи улицах, на которых выключали из-за сгоревшей подстанции
В Рязани на семи улицах включили свет. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В 8:50 электричество дали на следующих улицах:
- Касимовское шоссе;
- Шереметьевский проспект;
- Старое село;
- улица Новоселов;
- улица Зубковой;
- улица Большая;
- улица Тимакова.
Отмечается, что света пока что только нет на улице Новоселов в домах № 33 корпус 1, 33 корпус 2.
Ранее сообщалось, что в Рязани десятки домов остались без света и отопления из-за сгоревшей подстанции.