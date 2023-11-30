В Рязани десятки домов остались без света и отопления из-за сгоревшей подстанции

В Рязани десятки домов остались без света и отопления из-за сгоревшей подстанции. Об этом РЗН. Инфо сообщили жители Песочни.

По их словам, ЧП произошло в 23:30 29 ноября.

«С тех пор «ни воды, ни света, ни отопления», — написали читатели.

В пресс-службе мэрии сообщили, что Касимовское шоссе, Шереметьевский проезд, улицы Старое село, Новоселов, Зубковой, Большая, Тимакова — остались без света с 04:50 из-за повреждение на сетях РГРЭС. Работы по восстановлению энергоснабжения производит РГРЭС.

«В связи с отключением электроэнергии в Дашково-Песочне на 07:00 отключено отопление в 39 домах, горячее водоснабжение — в 67домах, а также в детсада №№ 4, 112, 138, 142, 147, школах №№ 62, 68», — говорится в сообщении администрации.

В РГРЭС сообщили, что без света находятся улицы:

Большая;

Боголюбова;

Советской Армии;

Тимуровцев;

Новоселов;

Касимовское шоссе;

Проезд Шереметьевский;

Соколовская;

Связи;

1-я Прудная;

2-я Прудная;

Куйбышевское шоссе.

Сроки восстановления в электросетях не назвали.