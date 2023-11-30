В Рязани десятки домов остались без света и отопления из-за сгоревшей подстанции. Об этом РЗН. Инфо сообщили жители Песочни.
По их словам, ЧП произошло в 23:30 29 ноября.
«С тех пор «ни воды, ни света, ни отопления», — написали читатели.
В пресс-службе мэрии сообщили, что Касимовское шоссе, Шереметьевский проезд, улицы Старое село, Новоселов, Зубковой, Большая, Тимакова — остались без света с 04:50 из-за повреждение на сетях РГРЭС. Работы по восстановлению энергоснабжения производит РГРЭС.
«В связи с отключением электроэнергии в Дашково-Песочне на 07:00 отключено отопление в 39 домах, горячее водоснабжение — в 67домах, а также в детсада №№ 4, 112, 138, 142, 147, школах №№ 62, 68», — говорится в сообщении администрации.
В РГРЭС сообщили, что без света находятся улицы:
- Большая;
- Боголюбова;
- Советской Армии;
- Тимуровцев;
- Новоселов;
- Касимовское шоссе;
- Проезд Шереметьевский;
- Соколовская;
- Связи;
- 1-я Прудная;
- 2-я Прудная;
- Куйбышевское шоссе.
Сроки восстановления в электросетях не назвали.