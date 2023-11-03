Задержанная в Москве 13-летняя школьница из Рязани оказалась из цыганской семьи

Задержанная в Москве 13-летняя школьница из Рязани оказалась из цыганской семьи. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 13-летняя беременная девочка, задержанная в Москве, оказалась цыганкой из многодетной семьи. У нее шестеро сестер и братьев. Они кочуют из одного города в другой.

Отмечается, что семью школьницы уже ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Это было в 2009 году в Рязани, где все они прописаны. Однако, из документов следственных органов следует, что семья часто переезжает. Их ставили на учет и в Волгограде, и в Красноярске — за то, что дети не посещали учебные заведения.

Девочку положили на обследование в детскую больницу.

Напомним, ее задержали за переход дороги в неположенном месте.