В Москве задержали 13-летнюю беременную школьницу из Рязани
В Москве задержали 13-летнюю беременную школьницу из Рязани. Об этом
По данным издания, девочку задержали за переход дороги в неположенном месте. Ее доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там выяснилось, что девочка подозревается в краже мобильного телефона. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что школьница беременна.
Отмечается, что девочка зарегистрирована в Рязани, в Москве она находилась без документов и без родителей.
Полиция ведет поиск ее родственников и выясняет обстоятельства, при которых забеременела девочка.