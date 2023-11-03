В Москве задержали 13-летнюю беременную школьницу из Рязани

В Москве задержали 13-летнюю беременную школьницу из Рязани. Об этом пишет «МК».

По данным издания, девочку задержали за переход дороги в неположенном месте. Ее доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Там выяснилось, что девочка подозревается в краже мобильного телефона. В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что школьница беременна.

Отмечается, что девочка зарегистрирована в Рязани, в Москве она находилась без документов и без родителей.

Полиция ведет поиск ее родственников и выясняет обстоятельства, при которых забеременела девочка.