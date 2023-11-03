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Рязанка пожаловалась на водителя автобуса № 47

Жительница Рязани пожаловалась на водителя автобуса № 47. По ее словам, он списал оплату за проезд дважды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

Рязанка рассказала, что 2 ноября около семи вечера она зашла в автобус № 47 и решила расплатиться безналом, передав карту водителю. После того, как мужчина приложил ее к терминалу и вышел чек, он повторил действие. На вопросы возмущенной пассажирки он ответил: «Если оплата в первый раз прошла, то во второй раз не спишется». Однако в итоге деньги за проезд сняли дважды. Узнала она об этом позже, так как оповещения об оплате проезда в транспорте в банковском приложении высвечиваются не сразу.

В комментариях под постом этот факт подтвердила еще одна жительница.

«Так очень часто стало происходить еще с начала лета — то на 53, то на 47 маршруте. Один раз я решила поинтересоваться, почему же так происходит. На что кондуктор мне слегка в грубой форме, закатывая глаза, ответил: „Не хотите, чтобы списывалось несколько раз, платите наличкой“. То есть по факту, они этого даже не скрывают и не пытаются объяснить. Так что, теперь, наличка — наш друг», — рассказала рязанка.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки № 47 полчаса разговаривал по телефону во время движения, а после замечания нахамил пассажирам.