Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
23°
Вск, 12
22°
Пнд, 13
21°
ЦБ USD 57.78 -0.61 11/06
ЦБ EUR 60.97 -1.12 11/06
Нал. USD 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Нал. EUR 62.1 / 60.9 10/06 16:34
Новости
Публикации
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
Вчера 13:15
4 508
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
3 498
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
3 462
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
2 611
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пассажиры рязанской маршрутки пожаловались на хамство водителя
Рязанцы пожаловались, что водитель маршрутки № 47 полчаса разговаривал по телефону во время движения, а после замечания нахамил пассажирам. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы пожаловались, что водитель маршрутки № 47 полчаса разговаривал по телефону во время движения, а после замечания нахамил пассажирам. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам пассажиров, когда мужчине сделали замечание, он «начал кричать невыносимым криком и покрывать матом всю маршрутку».

«Сказал, что вообще сейчас остановится и мы никуда не поедем, и что это не наше дело, что он разговаривает за рулем по телефону. Еще и летает, а не едет, а потом резко тормозит, и все, в особенности стоящие пассажиры, чуть ли не падают», — написал автор поста.

Также в сообщении говорится, что водитель несколько раз неправильно давал сдачу пассажирам.