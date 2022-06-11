Пассажиры рязанской маршрутки пожаловались на хамство водителя

Рязанцы пожаловались, что водитель маршрутки № 47 полчаса разговаривал по телефону во время движения, а после замечания нахамил пассажирам. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанцы пожаловались, что водитель маршрутки № 47 полчаса разговаривал по телефону во время движения, а после замечания нахамил пассажирам. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам пассажиров, когда мужчине сделали замечание, он «начал кричать невыносимым криком и покрывать матом всю маршрутку».

«Сказал, что вообще сейчас остановится и мы никуда не поедем, и что это не наше дело, что он разговаривает за рулем по телефону. Еще и летает, а не едет, а потом резко тормозит, и все, в особенности стоящие пассажиры, чуть ли не падают», — написал автор поста.

Также в сообщении говорится, что водитель несколько раз неправильно давал сдачу пассажирам.