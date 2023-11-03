Картаполов: ЧВК «Вагнер» больше не существует

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что сейчас структуры ЧВК «Вагнер» фактически не существует. Об этом пишет «Парламентская газета».

Картаполов заверил, что компания расформирована, а бойцы перешли в официальные ведомства, с которыми они добровольно заключили контракты. По его словам, ни одна структура не поглощала «Вагнер» как единую группу.

«Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — уточнил Картаполов.

Также он отметил, что часть вагнеровцев предпочла уйти на «заслуженный отдых».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии.