Хинштейн опроверг информацию о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии. Об этом депутат рассказал в Telegram-канале.

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн. Он отметил, что бывшие служащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.

Ранее сообщалось, что в состав группы «Вагнера» вновь объявили набор.