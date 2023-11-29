В российских школах запретят использование телефонов даже в образовательных целях

В Госдуму внесут поправку в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в нижней палате.

Напомним, ранее госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.