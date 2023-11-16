Госдума одобрила в первом чтении запрет на использование телефонов на уроках

Госдума приняла в первом чтении законопроект по использованию средств связи школьниками на уроках. Об этом сообщило ТАСС .

Документ внесен на рассмотрении палаты в октябре. Так, в законе «Об образовании в РФ» предложили прописать, что школьники «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». При этом использование средств связи допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях. Действующее законодательство не регулирует эти вопросы.

Также, согласно законопроекту, обучающиеся должны будут соблюдать дисциплину на занятиях и правила поведения образовательной организации. Уточняется, что следить за этим будут педагоги и руководящие работники организации.