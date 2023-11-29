Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-1°
Чтв, 30
Птн, 01
-3°
ЦБ USD 88.88 0.27 30/11
ЦБ EUR 97.65 0.58 30/11
Нал. USD 89.2 / 91.3 29/11 16:15
Нал. EUR 97.76 / 98.5 29/11 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 768
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
6 193
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
9 054
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 813
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанский ЗАГС подал в суд на подрядчика из-за отказа ремонтировать их здание

ЗАГС подал в суд на подрядчика, который отказался делать ремонт разваливающегося крыльца Дворца торжеств. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Елена Сорокина в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 29 ноября.

Как рассказала Сорокина, летом сотрудники Дворца торжеств «были удручены» состоянием пожарной ржавой лестницы, крыльца и фасадов.

Она отметила, что ЗАГС после сообщений рязанцев обратился к заказчику работ, который подписывал госконтракт на реконструкцию, а также к ведомству, которое сейчас управляет зданием. Обращения «были услышаны и поддержаны».

Результатом стало создание команды юристов и иск на подрядчика, который отказался делать ремонт. По словам Сорокиной, срок гарантийных обязательств будет действовать еще год.

Руководитель Управления ЗАГС отметила, что уже состоялось предварительное судебное заседание. ЗАГС привлекли, как третье лицо.

«Будем дополнительно информировать, когда суд примет решение о том, чтобы подрядчик сделал ремонт и устранил все то безобразие, которое мы наблюдаем», — заключила Елена Сорокина.

Напомним, ранее сообщалось, что здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться.