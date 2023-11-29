Рязанский ЗАГС подал в суд на подрядчика из-за отказа ремонтировать их здание

ЗАГС подал в суд на подрядчика, который отказался делать ремонт разваливающегося крыльца Дворца торжеств. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Елена Сорокина в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 29 ноября.

Как рассказала Сорокина, летом сотрудники Дворца торжеств «были удручены» состоянием пожарной ржавой лестницы, крыльца и фасадов.

Она отметила, что ЗАГС после сообщений рязанцев обратился к заказчику работ, который подписывал госконтракт на реконструкцию, а также к ведомству, которое сейчас управляет зданием. Обращения «были услышаны и поддержаны».

Результатом стало создание команды юристов и иск на подрядчика, который отказался делать ремонт. По словам Сорокиной, срок гарантийных обязательств будет действовать еще год.

Руководитель Управления ЗАГС отметила, что уже состоялось предварительное судебное заседание. ЗАГС привлекли, как третье лицо.

«Будем дополнительно информировать, когда суд примет решение о том, чтобы подрядчик сделал ремонт и устранил все то безобразие, которое мы наблюдаем», — заключила Елена Сорокина.

Напомним, ранее сообщалось, что здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться.