Здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться

Здание рязанского Дворца торжеств начало разрушаться. Об этом пишет «Вид сбоку».

Отмечается, что ступени центрального входа в плохом состоянии, плитка в сколах и трещинах, штукатурка отваливается.

Центральный и боковой входы закрыты сигнальными лентами. Молодожены заходят внутрь сзади здания.

Дворец торжеств открыли в конце 2019 года. Теперь там находятся еще и ЗАГСы четырех районов города.

В этом году ведомство возглавила бывшая глава администрации Рязани Елена Сорокина.