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Российские войска освободили населенный пункт Артемовское в ДНР

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что за сутки отражены три атаки штурмовиков ВСУ в районах Шум, Артемовского и Клещеевки.

Армия противника потеряла до 250 человек.

Отмечается, что на Купянском направлении уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, а также САУ «Акация».

На Донецком направлении поражены САУ М109 «Paladin» и артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

Средствами ПВО сбит самолет Су-25 и перехвачено 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии перспектив перемирия на Украине в 2024 году.