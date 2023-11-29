Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии перспектив перемирия на Украине в 2024 году

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии перспектив перемирия на Украине в 2024 году. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, США в 2024 году не станут влиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии.

Рябков отметил, что если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме.

«Мы их выслушаем, но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина», — заявил политик.

Он добавил, что не ожидает перемирия, но надеется на то, что цели СВО будут достигнуты.