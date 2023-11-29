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Глава ГИБДД заявил, что полицейские не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что полицейские не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины. Об этом он рассказал в Telegram-канале Ирины Волк.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать за это никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Он подчеркнул, что эксплуатация всесезонных шин возможна в любое время года.

Также Черников отметил, что в случае отсутствия у водителя автомобильных шин «по сезону» транспортное средство не будут задерживать или эвакуировать. «не задерживается, не эвакуируется».

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей.