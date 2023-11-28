С 1 декабря водителей начнут штрафовать за использование несезонной резины

С 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за использование несезонной резины на 500 рублей. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на юриста Сергея Мамонова.

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», — утверждает юрист.

По уточненным правилам эксплуатация транспортного средства запрещена, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в июнь, июль и август или не установлены зимние шины в декабре, январе, феврале. Отмечается, что зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса.

Мамонов также отмечает, что ограничение на летний период касается именно шипованной резины. Использовать шины-«липучки» можно и летом.

Также внесли критерии по использованию шин, восстановленных наложением нового протектора на передней оси или установленные на других осях повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

Отмечается, что с 1 декабря за нарушение этих требований могут оштрафовать, но штраф — это лишь альтернативная санкция.

«Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время», — предположил Мамонов.