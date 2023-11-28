В Спасском районе убрали незаконную свалку после публикации РЗН. инфо

В Спасском районе очистили территорию от незаконной свалки после публикации РЗН. инфо. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители подтвердили, что в границах Спасского муниципального района Рязанской области находилась незаконная свалка. Мусор также располагался в лесу.

В результате главе администрации Лакашинского сельского поселения и и.о. начальника ГКУ РО «Спасское лесничество» внесены представления. Кроме этого, в отношении главы администрации сельского поселения вынесено постановление о возбуждении административного дела по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения чиновнику вынесли предупреждение.

Сейчас свалку уже убрали.