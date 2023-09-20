В двух километрах от Окского заповедника обнаружили несанкционированную свалку

Недалеко от села Орехово Спасского района в лесополосе образовалась несанкционированная свалка. Об этом сообщает «Рязанские новости».

Отмечается, что мусор немного видно с дороги. А вблизи становится понятно, что свалка действует не первый день. Мусорные кучи растут прямо между деревьев.

Местные жители заявляют, что свалка часто горит.

В двух километрах от этого места начинается природоохранная зона Окского заповедника.