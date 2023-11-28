В Рязанской области за неделю 588 человек заболели коронавирусом

Всего на территории Рязанской области зарегистрировано 160 310 подтвержденных случаев заболевания.

В Рязанской области за неделю 588 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 20 по 26 ноября обследовали 10 702 человека.

Всего на территории Рязанской области зарегистрировано 160 310 подтвержденных случаев заболевания.

Ранее стало известно, что в регионе 403 человека заболели COVID-19.