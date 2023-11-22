В Рязанской области за неделю 403 человека заболели COVID-19

В Рязанской области за неделю 403 человека заболели COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на территории Рязанской области зарегистрировано 159 660 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 403 случая за прошедшую неделю.

Всего за прошедшую неделю на COVID-19 обследовали 9 752 человека.

Ранее стало известно, что в России заболеваемость коронавирусом выросла на 38,4%. В связи с этим, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьников не планируют переводить на дистанционное обучение.