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В Курске похоронили погибшего в СВО режиссера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова

В Курске 27 ноября похоронили погибшего в СВО режиссера и балетмейстера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Корреспондент написал, что в сентябре 2022 года Сапрунову пришла повестка, после чего он отправился в зону СВО. Воевал на Лиманском направлении, был старшим техником роты.

Погиб Сапрунов (позывной «Артист») 24 октября 2023 года при танковом обстреле, вытаскивая раненых. По информации Коца, на похоронах сообщили, что товарищ, которого вытаскивал режиссер, остался жив и находится в госпитале.

Александра Сапрунова посмертно наградили орденом Мужества.

Фото взято из Telegram-канала Александра Коца