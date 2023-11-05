В зоне СВО погиб режиссер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов

О смерти мужчины стало известно в воскресенье, 5 ноября.

В зоне СВО погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра. Об этом сообщили в группе театра «ВКонтакте».

"Никаким словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", — говорится в сообщении.

Сапрунов поставил мюзиклы М. Дунаевского «Алые паруса» и И. Зубкова «12 стульев», Е. Шашина «Приключения Дюймовочки», оперы А.Г. Рубинштейна «Демон» и П.И. Чайковского «Евгений Онегин», оперетты Ж. Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами», И. Штрауса «Цыганский барон», Ф. Легара «Веселая вдова».

Как балетмейстер-постановщик мужчина работал над мюзиклами В. Баскина «Средство Макропулоса» и «Здравствуйте, я ваша тетя!», Е. Шашина «Приключения кота в сапогах» и «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги», музыкальными комедиями А. Колкера «Труффальдино из Бергамо» и Г. Канчели «Проделки Ханумы», оперой Ж. Бизе «Кармен».

Фото: группа ГАУК «Рязанский музыкальный театр» «ВКонтакте»