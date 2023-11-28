Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к ухудшению ситуации на Украине

Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к ухудшению ситуации на Украине. Об этом сообщила «Газета.Ru» в своем Telegram-канале.

Генсек НАТО отметил, что альянсу следует ожидать усиления боевых действий на Украине, а значит, и активизации военных поставок Киеву.

По его словам, на Украине наблюдаются интенсивные боевые действия и серии атак БПЛА.

Ранее главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой.