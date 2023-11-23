Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой

Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обстановка на фронте усложнена, однако контролируется», — написал Залужный.

По его словам, ВСУ продолжают вести оборонительные и «наступательные» операции.

Ранее Залужный заявлял, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Позже он предложил создать на Украине солдат-роботов.