Рязанский мэр рассказал, когда полностью украсят город к Новому году

Во вторник, 28 ноября на заседании регионального правительства мэр Рязани Виталий Артемов сообщил, когда полностью украсят город к Новому году.

Как отметил Артемов, мэрия провела инвентаризацию, которая показала, что на Почтовой 30% освещения не работает.

«Неработающее освещение на Почтовой мы заменим. Также на входе сделаем новую световую арку. В Кремлевском сквере установим световые фигуры и планируем подсветить мосты. Работы завершим к 15 декабря», — подчеркнул мэр города.

Павел Малков добавил, что с каждым годом в Рязани должно только увеличиваться количество мест, украшенные к новогодним праздникам.

Ранее в мэрии рассказывали, как украсят Рязань на Новый год. В конце ноября уже начали устанавливать елки по городу.