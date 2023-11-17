В мэрии рассказали, как украсят Рязань на Новый год

В мэрии рассказали, как украсят Рязань на Новый год. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В этом году в рамках реализации проекта Туристического кода города за счет средств федерального бюджета в Рязани появятся новогодние светящиеся арки на улице Почтовой, объемные световые фигуры, инсталляции и консоли в Кремлевском сквере, световое оформление деревьев, зимние фонтаны и консоли на площади Ленина, елка и световое оформление фонтана на площади Победы, а также новогоднее оформление городских мостов.

«На площади перед цирком установят великолепную ель со световым шатром, который будет притягивать к себе все взгляды прохожих. Традиционно елки разместят в общественных пространствах, микрорайонах города и на центральных площадях. Лыбедский бульвар со световым оформлением деревьев украсят светящимися арками и тоннелями, фотозонами и арт-объектами», — отметили в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что основными площадками празднования Нового 2024 года станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Торговый городок и Лесопарк.