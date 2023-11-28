Пшенников рассказал, что в рязанском онкодиспансере сломались шесть лифтов

Во вторник, 28 ноября, на заседании регионального правительства министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал, что в рязанском онкодиспансере постепенно сломались шесть лифтов из 15.

По словам Пшенникова, обнаружили поломку в системе торможения.

«Импортные детали для ремонта уже есть. С 27 ноября ремонтные работы уже идут. Три лифта вернули в строй, еще три вернем до конца недели. На остальных проведем внеплановый техосмотр», — отметил министр здравоохранения.

Малков попросил разобраться с подрядчиком, так как-либо это некачественный монтаж, либо некачественные детали.

«Ведь так не бывает, лифт служит долгие годы, а тут в самом начале сразу шесть сломались», — подчеркнул Малков.

Напомним, рязанцы сообщили, что в рязанском онкодиспансере сломались лифты.