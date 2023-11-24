В рязанском онкодиспансере сломались два лифта

В новом корпусе рязанского онкодиспансера сломались два лифта. Внимание на проблему обратили комментаторы в Telegram-канале губернатора Павла Малкова.

Рязанец сообщил, что в рязанском онкодиспансере «берегут два лифта» — больным на каталках приходится пользоваться лифтами вместе с посетителями диспансера.

Рязанское министерство здравоохранения ответило, что сейчас эти лифты не работают.

«Они находятся на гарантии и обслуживающая организация планирует провести ремонт после закупки оригинальных запчастей», — добавил минздрав.

Ранее стало известно, что в онкодиспансере появился искусственный интеллект для определения рака родинок.