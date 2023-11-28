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Полиция прокомментировала информацию о массовом отстреле собак в Старожиловском районе

Полиция прокомментировала информацию о массовом расстреле собак в Старожиловском районе. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Сотрудники полиции для проверки выехали в деревню Аристово Старожиловского района. Установлено, что принадлежащая одному из жителей деревни беспородная собака, которую ночью отпускают на улицу гулять бесконтрольно, вернулась домой с повреждением челюсти, предположительно, огнестрельного характера. Местные жители сообщили РЗН. инфо, что собака погибла позже.

Также в окрестностях деревни Аристово обнаружили трупы двух собак с признаками огнестрельных ранений. Выяснилось, что один из питомцев несколько дней назад убежал из дома местной жительницы. Хозяйка животного никуда по этому поводу не обращалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, жители Старожиловского района сообщили о массовом отстреле домашних собак.