Жители Старожиловского района сообщили о массовом отстреле домашних собак

Жители Старожиловского района сообщили о массовом отстреле домашних собак. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Жители деревни Аристово предполагают, что животных расстреливает мужчина, отбывший срок за убийство. Они отметили, что этот человек является охотником.

«Призываем главу администрации и органы полиции принять срочные меры по расследованию этого инцидента и привлечению виновных к ответственности. Также обращаемся с просьбой к волонтерам, специализирующимся на защите животных, реабилитации и уходе за ними, обратить внимание на данную ситуацию. Ваша поддержка может быть важным элементом в оказании помощи пострадавшим собакам», — написал автор поста.