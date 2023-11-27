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Жители Старожиловского района сообщили о массовом отстреле домашних собак

Жители Старожиловского района сообщили о массовом отстреле домашних собак. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Жители деревни Аристово предполагают, что животных расстреливает мужчина, отбывший срок за убийство. Они отметили, что этот человек является охотником.

«Призываем главу администрации и органы полиции принять срочные меры по расследованию этого инцидента и привлечению виновных к ответственности. Также обращаемся с просьбой к волонтерам, специализирующимся на защите животных, реабилитации и уходе за ними, обратить внимание на данную ситуацию. Ваша поддержка может быть важным элементом в оказании помощи пострадавшим собакам», — написал автор поста.