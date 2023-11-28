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Артемов рассказал, как убирают Рязань от снега и гололеда

Во вторник, 28 ноября, на заседании регионального правительства мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, как убирают город от снега и гололеда.

По словам мэра, на сегодняшний день задействовано около 160 единиц техники, в том числе подрядные организации.

«В этом году мы впервые пытаемся систематически обрабатывать тротуары реагентами. У нас заготовлено 150 тонн, что хватит на 75 циклов. Песко-соляная смесь заготовлена на 24 тысячи тонн. Планируем закрыть кадровый дефицит десятью механизаторами, которые предоставит нам сельскохозяйственное предприятие. Получается 19 единиц техники будут выходить на обработку тротуаров реагентами ночью и днем», — отметил Артемов.

Напомним, 30 октября Артемов заверял Малкова, что город готов к зиме.