Журналистку из Рязани Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы

Журналистку из Рязани Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

В понедельник, 27 ноября, женщине дали 5 лет тюрьмы. Отмечается, что прокурор запрашивал дня нее 14 лет колонии.

Баязитова просидела в СИЗО больше года, свою вину журналистка не признала.

Напомним, уроженку Рязани, журналистку и блогера Александру Баязитову обвиняли в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ).