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Жителя Рязанской области осудят за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю

Жителя Рязанской области осудят за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло еще 5 августа. Обвиняемый напал на незнакомую ему 17-летнюю девушку и попытался ее изнасиловать. Девушке удалось отвлечь его внимание и убежать от него. Дома она рассказала обо всем матери, после этого они обратились в полицию.

Мужчину задержали 7 августа. Он был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.