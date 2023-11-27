Рязанка показала, как дети добираются в школу № 76

Рязанка показала, как дети добираются в школу № 76. Она сняла видео и прислала его в комментарии Павла Малкова.

«Построили школу № 76 — это прекрасно. А как нам до нее добираться?», — написала рязанка.

Помимо неубранной от растаявшего снега дороги, на видео можно услышать, как плачет маленький ребенок. Женщина утверждает, что перед тем, как заплакать, ребенок упал в лужу и сильно промок.

Кроме этого, она обратила внимание на то, что дорога очень узкая и проходит вдоль Окружной — на этом участке дороги уже была авария около года назад.

Ранее региональный Минтранс утверждал, что тротуары по дороге в 76-ую школу «находятся в удовлетворительном состоянии, и будут отремонтированы в ближайшее время». Тогда родители школьников также рассказывали об опасностях, которые нужно преодолеть по дороге в учебное заведение