Рязанский телеканал показал, какие опасности встречаются учащимся по дороге в школу № 76

Телеканал ТКР показал, какие опасности встречаются учащимся по дороге в школу № 76.

В сюжете жители дома № 67 корпус 3 по Касимовскому шоссе рассказали о небезопасности пути до школы, поликлиники и детсада.

«Сами можете обратить внимание, что место страшное. Собираются люди с различными наклонностями, бьют бутылки, распивают напитки. Идти здесь страшно», — пожаловалась одна из жительниц дома.

Другая женщина отметила, что на этом месте несколько раз проводили субботники. Но чистой дорога остается недолго. По ее словам, через две недели мусор снова появляется.

Как рассказали в сюжете, ходить по этой улице в темноте не рискуют и взрослые. Дети же вынуждены это делать из-за того, что вечером они возвращаются со школьной продленки.

Одна из жительниц рассказала, что в июле уже писала о проблеме в комментариях Павла Малкова во «Вконтакте». Ей ответили сотрудники мэрии.

«Администрация написала, что в этом строительном сезоне предполагается строительство пешеходной дорожки, которая как раз идет до школы № 76. Ближе к сентябрю я вижу, что ничего не делается. Пишу повторно. Мне ответили, что в рамках гражданской инициативы, дорожка предполагается дому № 57. Это соседние дома» — отметила рязанка, добавив, что эту дорогу уже начали строить.

По словам жителей, есть и другой путь до школы. Но, по их мнению, он не менее опасный. Речь идет про тротуар на Муромском шоссе.

Как рассказывают жители, сама дорога узкая, отчего трудно разойтись с теми, кто идет навстречу. А когда по ней пытаются проехать велосипедисты, пешеходам приходится прижиматься к забору и обходить деревья.

«После дождя здесь из-под колес летят камни. Их [детей] обрызгивают. Это же не порядок. Скорость кто-то соблюдает, а кто-то нет. Был случай, что машина просто вылетела и висела на заборе», — жалуется женщина.

По словам корреспондента, тогда в аварии никто из пешеходов не пострадал. Но люди боятся, что ситуация может повториться и закончиться уже трагически.

«Нужно принимать меры уже сейчас, потому что не дай Бог с каким-то ребенком что-то случится при таких условиях. Кто будет виноват? Кто будет отвечать?» — возмущается рязанка.

Люди уверены, что происшествия можно предотвратить, установив дополнительные защитные барьеры возле тротуара. В Минтрансе, под контролем которого находится этот участок, прокомментировали ситуацию.

«Тротуары находятся в удовлетворительном состоянии, и они будут отремонтированы в ближайшее время. По барьерным ограждениям можно сказать следующее, что по безопасности они установлены согласно нормам и в ближайшее время не планируется их замена или удлинение. Представители подрядчиков будут выезжать на место, обследовать данные участки домов, принимать решения для того, чтобы все-таки обеспечить безопасность детей при маршруте их в школу», — сказал представитель ведомства.