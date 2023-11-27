Рязанцы пожаловались на «моря» на двух улицах

Рязанцы пожаловались на «моря» на двух улицах. Пост об этом появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«В Рязани образовались новые моря на улице Халтурина, напротив КВД и на улице Связи, при въезде в поселок Соколовка. Неужели администрация города не может обеспечить очистку ливневых колодцев, заваленных снегом, после очистки проезжей части», — написал автор поста.

Он отметил, что такая ситуация повторяется «из года в год, в одних и тех же местах».

Ранее рязанцы пожаловались на затопленную дорогу в Борках.