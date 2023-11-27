Рязанцы пожаловались на затопленную дорогу в Борках

Рязанцы пожаловались на затопленную дорогу в Борках. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань».

Жители Борок обратились к администрации города и попросили решить вопрос с очисткой дороги от снега.

«В Борках есть школа, но путь к ней, как в Венеции, нужно преодолевать вплавь. Участок за „Магнитом“ уже не один год в таком свинском состоянии, хорошо, если один раз за зиму трактор пройдет. До каких пор наши дети будут приходить домой, как после дайвинга?», — написала автор поста.