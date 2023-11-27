Для Рязани закупят восемь машин скорой помощи

В Рязань закупят восемь машин скорой помощи за 54 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен предоставить на Городскую станцию скорой медпомощи восемь новых машин, не стоящих на учете в ГИБДД, с годом выпуска не ранее, чем 2023. В салонах обязательно должны быть кондиционеры, умывальники с подачей воды, одеяла с подогревом, встроенные принтеры, новое медоборудование, в том числе дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ЭКГ и для искусственной вентиляции легких.

Поставить автомобили планируется до 20 декабря.

Напомним, в апреле 2023 года регион получил 26 новых спецавтомобилей «скорой», а в сентябре — восемь. Павел Малков также обещал, что до конца 2023 года в Рязань закупят 14 машин.