Зеленский заявил о сложностях на границе с Польшей

Зеленский заявил о сложной ситуации на границе с Польшей. Об этом сообщило издание URA.RU.

«У нас есть сложности на границе… Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей», — рассказал Зеленский во время пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine.

По его словам, у Украины есть план для разрешения проблемной ситуации.

Ранее Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на четырех направлениях в ДНР.