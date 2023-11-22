Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на четырех направлениях в ДНР

Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на четырех направлениях в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

«Ежедневный селектор. Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на лиманском, артемовском, донецком и авдеевском направлениях», — заявил он.

Зеленский также заявил, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении и им «трудно оставаться сильными».

Ранее украинский президент заявил о готовности обсудить мирный план Трампа.