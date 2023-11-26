Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева

Ей было 78 лет.

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Молодежный театр на Фонтанке».

Женщине было 78 лет. Ее не стало в субботу, 25 ноября. Отмечается, что Дмитриева умерла после продолжительной болезни.

Актриса играла в спектаклях Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению», «И дольше века длится день», работам Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов», «Какая музыка была, какая музыка звучала», «Дорога на Литл-Дот».

Дмитриева также играла в роли Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя, уходи» Виктора Трегубовича, Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин», Елены в фильме «Невозвращенец».

Ранее ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич.

Фото: kino-teatr.ru