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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич
Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщила в субботу, 18 ноября, пресс-служба культурного учреждения.

Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщила в субботу, 18 ноября, пресс-служба культурного учреждения.

В Александринском театре артист служил 35 лет, до этого 16 лет был актером Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

Кошелевич также снимался в кино. Наиболее известные роли — в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Невский», «Убойная сила» и «Ментовские войны».

Дату прощания с артистом в театре объявят позднее.