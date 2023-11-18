Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщила в субботу, 18 ноября, пресс-служба культурного учреждения.

Актер санкт-петербургского Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщила в субботу, 18 ноября, пресс-служба культурного учреждения.

В Александринском театре артист служил 35 лет, до этого 16 лет был актером Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку.

Кошелевич также снимался в кино. Наиболее известные роли — в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Невский», «Убойная сила» и «Ментовские войны».

Дату прощания с артистом в театре объявят позднее.