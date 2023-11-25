Вильфанд: днем 26 ноября в Рязанской области ожидаются метель и снежные заносы

В Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября ожидаются сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября ожидаются сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем 26 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях, ночью 27 ноября в Брянской, Курской, Смоленской областях и днем 27 ноября в Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях ожидаются неблагоприятные явления», — рассказал Вильфанд.

Ожидается сильный снег, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель и снежные заносы. При этом из-за теплой погоды будет также мокрый снег, а на юго-востоке ЦФО в отдельных районах прогнозируется дождь.

Кроме того, ожидаются налипание мокрого снега на провода, деревья, сооружения и конструкции, гололед и сильная гололедица, так как в понедельник температура будет от -2 до +2 градусов.

За два дня может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что приведет к существенному росту снежного покрова, подытожил синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанской области 26 ноября ожидается до +2 градусов и мокрый снег.