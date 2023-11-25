Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
-1°
Пнд, 27
Втр, 28
-2°
ЦБ USD 88.81 0.69 25/11
ЦБ EUR 96.92 0.69 25/11
Нал. USD 89.46 / 90 25/11 08:00
Нал. EUR 89.46 / 90 25/11 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
3 586
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
4 077
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
7 021
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
7 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Вильфанд: днем 26 ноября в Рязанской области ожидаются метель и снежные заносы
В Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября ожидаются сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября ожидаются сильный снегопад и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем 26 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях, ночью 27 ноября в Брянской, Курской, Смоленской областях и днем 27 ноября в Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях ожидаются неблагоприятные явления», — рассказал Вильфанд.

Ожидается сильный снег, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель и снежные заносы. При этом из-за теплой погоды будет также мокрый снег, а на юго-востоке ЦФО в отдельных районах прогнозируется дождь.

Кроме того, ожидаются налипание мокрого снега на провода, деревья, сооружения и конструкции, гололед и сильная гололедица, так как в понедельник температура будет от -2 до +2 градусов.

За два дня может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что приведет к существенному росту снежного покрова, подытожил синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанской области 26 ноября ожидается до +2 градусов и мокрый снег.