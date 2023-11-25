В Рязанской области 26 ноября ожидается до +2 градусов и мокрый снег

Температура воздуха по области ночью составит -8, -3 градуса, днем -3, +2 градуса.

В Рязанской области в воскресенье, 26 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Днем пройдет снег, местами сильный, мокрый, переходящий в дождь. Местами прогнозируют метель, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер восточный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -8, -3 градуса, днем -3, +2 градуса.